Перевалова Аксинья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Парасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Перевалов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Акулина Тимофеевна
Отец ребёнка: Перевалов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Степанида Тимофеевна
Отец ребёнка: Перевалов Тимофей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно