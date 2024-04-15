Перевалова Аксинья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевалова Аксинья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Парасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Перевалов Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Акулина Тимофеевна

Отец ребёнка: Перевалов Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Степанида Тимофеевна

Отец ребёнка: Перевалов Тимофей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевалов Тимофей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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