Сергеенко Кристина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеенко Кристина

Сергеенко Кристина

Место рождения

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

16.10.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1994 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.2015

Отец: не указан

Мать: Сергеенко Екатерина Викторовна

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close