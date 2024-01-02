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Киселёва Екатерина Петровна

Место рождения

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
23.01.1877 ст.

Муж: Киселёв Зиновий Павлович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1878 ст.

Дочь: Киселёва Варвара Зиновьевна

Отец ребёнка: Киселёв Зиновий Павлович

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.07.1881 ст.

Дочь: Киселёва Прасковья Зиновьевна

Отец ребёнка: Киселёв Зиновий Павлович

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Киселёв Пиман Зиновьевич

Отец ребёнка: Киселёв Зиновий Павлович

Ореховка, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1891 ст.

Сын: Киселёв Роман Зиновьевич

Отец ребёнка: Киселёв Зиновий Павлович

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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