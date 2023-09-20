Шляхта (Литвинова по первому мужу) (дев.Александровская) Мария Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения23.03.1900
Дата смерти13.01.1977
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1900
Отец: Александровский Афанасий Трофимович
Мать: Александровская (Кривоколяско) (дев.Гузоватая) Синклитикия (Секретина) Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1926
Дочь: Назаренко (дев.Шляхта) Александра Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.08.1930
Отец ребёнка: не указан
Смерть
13.01.1977