Шляхта (Литвинова по первому мужу) (дев.Александровская) Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляхта (Литвинова по первому мужу) (дев.Александровская) Мария Афанасьевна

Место рождения

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

23.03.1900

Дата смерти

13.01.1977

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1900

Отец: Александровский Афанасий Трофимович

Мать: Александровская (Кривоколяско) (дев.Гузоватая) Синклитикия (Секретина) Трофимовна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
23.05.1926

Дочь: Назаренко (дев.Шляхта) Александра Петровна

Отец ребёнка: не указан

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
10.08.1930

Сын: Шляхта Степан Петрович

Отец ребёнка: не указан

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
13.01.1977
Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область

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