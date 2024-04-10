Суходольский Геннадий Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суходольский Геннадий Иосифович

Место рождения

Красная Горка

Дата рождения

23.01.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1940

Отец: Суходольский Иосиф Петрович

Мать: Суходольская Елена Георгиевна

Красная Горка
Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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