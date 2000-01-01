(Шарова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шарова) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Пол

Женский

Отец

1736 г.р.

Мать

1743 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
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Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Шаров Василей

Мать: Шаров Матрёна

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