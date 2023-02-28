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Меньков Иван

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Место рождения

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Меньков Иван

Мать: не указана

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
27.01.1885

Жена: Менькова Мария

Важины, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.09.1898

Дочь: Батогова Вера

Мать ребёнка: Менькова Мария

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.09.1904

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Менькова Мария

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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