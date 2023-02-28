Меньков Иван
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Меньков Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1885
Жена: Менькова Мария
Важины, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.09.1898
Дочь: Батогова Вера
Мать ребёнка: Менькова Мария
Рождение ребёнка
28.09.1904
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Менькова Мария
Смерть
Неизвестно