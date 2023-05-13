Андрийчук Анна Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андрийчук Вера Игоревна
Отец ребёнка: Андрийчук Игорь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрийчук Дмитрий Игоревич
Отец ребёнка: Андрийчук Игорь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андрийчук Мария Игоревна
Отец ребёнка: Андрийчук Игорь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрийчук Игорь