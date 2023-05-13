Андрийчук Анна Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрийчук Анна Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нагаев Виталий Викторович

Мать: Нагаева (Шарыпова) Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андрийчук Вера Игоревна

Отец ребёнка: Андрийчук Игорь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрийчук Дмитрий Игоревич

Отец ребёнка: Андрийчук Игорь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андрийчук Мария Игоревна

Отец ребёнка: Андрийчук Игорь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрийчук Игорь

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