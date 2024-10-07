Плечова Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиМежду 1859 и 1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Плечова) Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Плечов Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Плечов Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Плечов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Плечов Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: не указан
Ананьевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Между 1859 и 1861