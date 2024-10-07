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Плечова Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Между 1859 и 1861

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Пловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плечов Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Плечова) Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Плечов Василий Фёдорович

Пловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Плечов Ефрем Васильевич

Отец ребёнка: Плечов Василий Фёдорович

Пловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Плечов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Плечов Василий Фёдорович

Пловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: не указан

Ананьевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Между 1859 и 1861

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