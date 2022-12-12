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Максим Ильин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

1873

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Илья Никифоров

Мать: Матрена Евстигнеева

Рождение ребёнка
1856

Сын: Захаров Яков Максимов

Мать ребёнка: Прасковья Лукьянова

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Мария Максимова

Мать ребёнка: Прасковья Лукьянова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Захаров Василий Максимов

Мать ребёнка: Прасковья Лукьянова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.07.1869

Дочь: Мария Максимова

Мать ребёнка: Прасковья Лукьянова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.02.1872

Сын: Копитон Максимов

Мать ребёнка: Прасковья Лукьянова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.08.1873

Дочь: Наталья Максимова

Мать ребёнка: Прасковья Лукьянова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Лукьянова

Смерть
1873
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