Максим Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Илья Никифоров
Мать: Матрена Евстигнеева
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Прасковья Лукьянова
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Мария Максимова
Мать ребёнка: Прасковья Лукьянова
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Прасковья Лукьянова
Рождение ребёнка
10.07.1869
Дочь: Мария Максимова
Мать ребёнка: Прасковья Лукьянова
Рождение ребёнка
28.02.1872
Сын: Копитон Максимов
Мать ребёнка: Прасковья Лукьянова
Рождение ребёнка
20.08.1873
Дочь: Наталья Максимова
Мать ребёнка: Прасковья Лукьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Лукьянова
Смерть
1873