Тихон Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Тихон Стефанович (ок. 1730 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок НиколоМельницкой церкви г.Ярославля. О жене его данных нет. Дети: Матрона, супруга Василия Александровича, сына свящ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Тихонова
Мать ребёнка: неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Смерть
Неизвестно