Тихон Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихон Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Тихон Стефанович (ок. 1730 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок НиколоМельницкой церкви г.Ярославля. О жене его данных нет. Дети: Матрона, супруга Василия Александровича, сына свящ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Тихонова

Мать ребёнка: неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Смерть
Неизвестно

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