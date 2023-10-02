Подобный Виталий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подобный Виталий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стуколкина Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подобный Семён Витальевич

Мать ребёнка: Стуколкина Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
24.08.1993

Дочь: Подобная Полина Витальевна

Мать ребёнка: Стуколкина Ольга Владимировна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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