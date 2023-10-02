Подобный Виталий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подобный Семён Витальевич
Мать ребёнка: Стуколкина Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
24.08.1993
Дочь: Подобная Полина Витальевна
Мать ребёнка: Стуколкина Ольга Владимировна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан