Абушаев Харис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абушаев Харис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сейде

Мать ребёнка: Абушаева Жевьгер

Рождение ребёнка
14.10.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абушаева Жевьгер

Смерть
Неизвестно

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