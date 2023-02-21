Куренкова (Смокотина) Анисия Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти01.07.1915
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Смокотин Дмитрий Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1869
Рождение ребёнка
11.08.1870
Дочь: Серафима Семеновна
Отец ребёнка: Куренков Семен Степанов
Рождение ребёнка
01.10.1872
Отец ребёнка: Куренков Семен Степанов
Рождение ребёнка
1874
Сын: Куренков Михаил Семенович
Отец ребёнка: Куренков Семен Степанов
Рождение ребёнка
14.05.1875
Дочь: Елена Семеновна
Отец ребёнка: Куренков Семен Степанов
Рождение ребёнка
1878
Сын: Куренков Никифор Семенович
Отец ребёнка: Куренков Семен Степанов
Смерть
01.07.1915