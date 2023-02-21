Куренкова (Смокотина) Анисия Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куренкова (Смокотина) Анисия Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

01.07.1915

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Смокотин Дмитрий Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1869

Муж: Куренков Семен Степанов

Рождение ребёнка
11.08.1870

Дочь: Серафима Семеновна

Отец ребёнка: Куренков Семен Степанов

Рождение ребёнка
01.10.1872

Сын: Куренков Яков Семенович

Отец ребёнка: Куренков Семен Степанов

Рождение ребёнка
1874

Сын: Куренков Михаил Семенович

Отец ребёнка: Куренков Семен Степанов

Кафтанчиково, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
14.05.1875

Дочь: Елена Семеновна

Отец ребёнка: Куренков Семен Степанов

Рождение ребёнка
1878

Сын: Куренков Никифор Семенович

Отец ребёнка: Куренков Семен Степанов

Смерть
01.07.1915
Кафтанчиково, Томский муниципальный район, Томская область
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