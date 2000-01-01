Чередова Мария Аверьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Отец ребёнка: Чередов Сергей Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Чередов Сергей Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Чередов Сергей Ларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно