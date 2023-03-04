Тишина Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.10.1903
Отец ребёнка: Тишин Иван
Анемнясево, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Тишин Иван
Смерть
Неизвестно