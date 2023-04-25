Куманяйкина (Ледяйкина) Вера Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.09.1965
Дочь: Храмова Валентина Степановна
Отец ребёнка: Куманяйкин Степан Степанович
Смерть
Неизвестно