Куманяйкина (Ледяйкина) Вера Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куманяйкина (Ледяйкина) Вера Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.09.1965

Дочь: Храмова Валентина Степановна

Отец ребёнка: Куманяйкин Степан Степанович

Смерть
Неизвестно

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