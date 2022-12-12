Фирсов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения21.10.1928
Дата смерти24.05.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1928
Отец: Фирсов Иван Федорович
Мать: Фирсова Анна Ивановна
Бракосочетание
12.06.1952
Жена: Обухович Нина Антоновна
Давыдовка, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Св-во о браке НР 178406, выдано 12.06.1952 г. Давыдовским РайЗАГС Воронежской области, запись 32
Рождение ребёнка
01.05.1953
Дочь: Фирсова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Обухович Нина Антоновна
Свидетельство о рождении НС 304211, выдано 12.05.1953 Давыдовским СельЗАГС, номер записи 56
Смерть
24.05.1991
Свидетельство о смерти III-CB 388962, выдано 25.05.1991 г. Советским отделом ЗАГС г.Воронежа, запись 887