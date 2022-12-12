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Фирсов Алексей Иванович

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Место рождения

Студёновка, Лискинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

21.10.1928

Дата смерти

24.05.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1928

Отец: Фирсов Иван Федорович

Мать: Фирсова Анна Ивановна

Студёновка, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
12.06.1952

Жена: Обухович Нина Антоновна

Давыдовка, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Св-во о браке НР 178406, выдано 12.06.1952 г. Давыдовским РайЗАГС Воронежской области, запись 32
Рождение ребёнка
01.05.1953

Дочь: Фирсова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Обухович Нина Антоновна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Свидетельство о рождении НС 304211, выдано 12.05.1953 Давыдовским СельЗАГС, номер записи 56
Смерть
24.05.1991
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Свидетельство о смерти III-CB 388962, выдано 25.05.1991 г. Советским отделом ЗАГС г.Воронежа, запись 887
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