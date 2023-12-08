Писарева (Андросова) Дарья Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писарева (Андросова) Дарья Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1864 ст.

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1864 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1883 ст.

Сын: Писарев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Писарев Иван

Рождение ребёнка
17.08.1885 ст.

Дочь: Писарева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Писарев Иван

Раскулачивание
Около 1928
Отбывание наказания
С 1930 по 23.01.1945
Была сослана в Сибирь вместе с семьями уже взрослых детей. Вернулась после ссылки слепая.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Писарев Иван

Смерть
1945
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