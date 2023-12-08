Писарева (Андросова) Дарья Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1864 ст.
Дата смерти1945
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.12.1883 ст.
Отец ребёнка: Писарев Иван
Рождение ребёнка
17.08.1885 ст.
Дочь: Писарева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Писарев Иван
Раскулачивание
Около 1928
Отбывание наказания
С 1930 по 23.01.1945
Была сослана в Сибирь вместе с семьями уже взрослых детей. Вернулась после ссылки слепая.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Писарев Иван
Смерть
1945