(Тышлек) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения23.01.1909
Дата смерти16.06.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Смерть
16.06.1906
Причина смерти: Болезнь - круп | Николаевская церковь,м/к-1913г.,лист-137,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-1-13.
Рождение
23.01.1909
Отец: Тышлек Георгий Михайлович
Мать: Тышлек Акелина Петровна
Крещение
23.01.1909
Николаевская церковь,м/к-1909г.,лист-137,зап.-5,ГАДО,Ф - 426-1-11. | Godparents:Новокаракубские поселяне: Федор Филиппович Делиев и Любовь Ивановна Делиева
Похороны
17.06.1913