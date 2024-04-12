(Тышлек) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Тышлек) Анна Михайловна

(Тышлек) Анна Михайловна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

23.01.1909

Дата смерти

16.06.1906

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Смерть
16.06.1906
Причина смерти: Болезнь - круп | Николаевская церковь,м/к-1913г.,лист-137,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-1-13.
Рождение
23.01.1909

Отец: Тышлек Георгий Михайлович

Мать: Тышлек Акелина Петровна

Крещение
23.01.1909
Николаевская церковь,м/к-1909г.,лист-137,зап.-5,ГАДО,Ф - 426-1-11. | Godparents:Новокаракубские поселяне: Федор Филиппович Делиев и Любовь Ивановна Делиева
Похороны
17.06.1913
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close