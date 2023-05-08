Бушуева Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Бушуев Михаил Никанорович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Бушуева Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Бушуев Михаил Никанорович
Рождение ребёнка
16.08.1896 ст.
Отец ребёнка: Бушуев Михаил Никанорович
Смерть
Неизвестно