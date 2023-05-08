Бушуева Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуева Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Бушуев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Бушуев Михаил Никанорович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Бушуева Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Бушуев Михаил Никанорович

Рождение ребёнка
16.08.1896 ст.

Сын: Бушуев Павел Михайлович

Отец ребёнка: Бушуев Михаил Никанорович

Смерть
Неизвестно

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