Лаптев Артемий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптев Артемий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.2010

Отец: Лаптев Викрор Владимирович

Мать: Гребнева Валентина Сергеевна

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