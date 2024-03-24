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Матвей Степанов

Место рождения

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДУ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.11.1880

Дочь: Колбасина Екатерина Матвеевна

Мать ребёнка: Татьяна Стефанова

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
18.11.1880 Села Казанского крестьянин собственник Матвей Степанов и законная жена его Татьяна Стефанова оба православного вероисповедания. Восприемники: того же села крестьянин собственник Ефимий ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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