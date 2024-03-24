Матвей Степанов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.1880
Дочь: Колбасина Екатерина Матвеевна
Мать ребёнка: Татьяна Стефанова
18.11.1880 Села Казанского крестьянин собственник Матвей Степанов и законная жена его Татьяна Стефанова оба православного вероисповедания. Восприемники: того же села крестьянин собственник Ефимий ... Показать все
Смерть
Неизвестно