Медведев Борис Иванович
мужской, родился 06.09.1938
умер 16.05.1996
ОтецМедведев Иван Данилович13.01.1908 г.р.
МатьМедведева (Гордеева) Анна Михайловна15.07.1911 ст. г.р.
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Дочь: Чапыркина (Медведева) Надежда Борисовна
Мать ребёнка: Медведева (Плеханова) Мария Константиновна
Дочь: Мамонова (Медведева) Наталья Борисовна
Мать ребёнка: Медведева (Плеханова) Мария Константиновна
Дочь: Рыкова (Медведева) Любовь Борисовна
Мать ребёнка: Медведева (Плеханова) Мария Константиновна
Дочь: Медведева Вера Борисовна
Мать ребёнка: Медведева (Плеханова) Мария Константиновна
Сын: Медведев Николай Борисович
Мать ребёнка: Медведева (Плеханова) Мария Константиновна
Мать ребёнка: Медведева (Плеханова) Мария Константиновна
Сын: Медведев Константин Борисович
Мать ребёнка: Медведева (Плеханова) Мария Константиновна
Мать ребёнка: Медведева (Плеханова) Мария Константиновна
Сын: Медведев Сергей Борисович
Мать ребёнка: Медведева (Плеханова) Мария Константиновна
Дочь: Савельева (Медведева) Нина Борисовна
Мать ребёнка: Медведева (Плеханова) Мария Константиновна