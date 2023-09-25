Медведев Борис Иванович 06.09.1938 — найти родственников по фамилии на Familio

Медведев Борис Иванович

Автор
НМ
Медведев Н.

мужской, родился 06.09.1938

умер 16.05.1996

Отец
Медведев Иван Данилович13.01.1908 г.р.
Мать
Медведева (Гордеева) Анна Михайловна15.07.1911 ст. г.р.
Дети
Чапыркина (Медведева) Надежда Борисовна22.05.1965 г.р.
Мамонова (Медведева) Наталья Борисовна03.01.1967 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1938

Отец: Медведев Иван Данилович

Мать: Медведева (Гордеева) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
22.05.1965

Дочь: Чапыркина (Медведева) Надежда Борисовна

Мать ребёнка: Медведева (Плеханова) Мария Константиновна

Барашево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
03.01.1967

Дочь: Мамонова (Медведева) Наталья Борисовна

Мать ребёнка: Медведева (Плеханова) Мария Константиновна

Рождение ребёнка
15.10.1968

Дочь: Рыкова (Медведева) Любовь Борисовна

Мать ребёнка: Медведева (Плеханова) Мария Константиновна

Рождение ребёнка
07.11.1970

Дочь: Медведева Вера Борисовна

Мать ребёнка: Медведева (Плеханова) Мария Константиновна

Рождение ребёнка
15.12.1971

Сын: Медведев Николай Борисович

Мать ребёнка: Медведева (Плеханова) Мария Константиновна

Рождение ребёнка
15.04.1973

Сын: Медведев Иван Борисович

Мать ребёнка: Медведева (Плеханова) Мария Константиновна

Рождение ребёнка
15.04.1973

Сын: Медведев Константин Борисович

Мать ребёнка: Медведева (Плеханова) Мария Константиновна

Рождение ребёнка
06.02.1976

Сын: Медведев Иван Борисович

Мать ребёнка: Медведева (Плеханова) Мария Константиновна

Рождение ребёнка
20.06.1978

Сын: Медведев Сергей Борисович

Мать ребёнка: Медведева (Плеханова) Мария Константиновна

Рождение ребёнка
26.01.1981

Дочь: Савельева (Медведева) Нина Борисовна

Мать ребёнка: Медведева (Плеханова) Мария Константиновна

Смерть
16.05.1996

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