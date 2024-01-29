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Баско Петр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Баско Григорий Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баско Антонина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баско Юрий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баско Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баско Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баско Анна Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баско Александр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1963

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