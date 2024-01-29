Баско Петр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1963
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Баско Григорий Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баско Антонина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баско Юрий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баско Иван Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баско Анна Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1963