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Афанасьев Иван Денисович
Афанасьев Иван Денисович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.09.2014
Пол
Мужской
Отец
Афанасьев Денис Юрьевич
1990 г.р.
Мать
Афанасьева (Смирнова) Светлана Сергеевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.2014
Отец:
Афанасьев Денис Юрьевич
Мать:
Афанасьева Светлана Сергеевна
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