Афанасьев Иван Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасьев Иван Денисович

Афанасьев Иван Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.2014

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.2014

Отец: Афанасьев Денис Юрьевич

Мать: Афанасьева Светлана Сергеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close