Шевелева Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелева Галина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шевелев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Косов Владимир Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балакина Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Косов Владимир Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова Марина Владимировна

Отец ребёнка: Косов Владимир Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косов Илья Владимирович

Отец ребёнка: Косов Владимир Ильич

Рождение ребёнка
03.11.1981

Сын: Косов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Косов Владимир Ильич

Смерть
Неизвестно

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