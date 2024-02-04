Шевелева Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шевелев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Косов Владимир Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балакина Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Косов Владимир Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова Марина Владимировна
Отец ребёнка: Косов Владимир Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Косов Владимир Ильич
Рождение ребёнка
03.11.1981
Сын: Косов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Косов Владимир Ильич
Смерть
Неизвестно