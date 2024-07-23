Колосова Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.12.1919

Сын: Колосов Вонифатий Дмитриевич

Отец ребёнка: Колосов Дмитрий Дмитриевич

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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