Елютин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1728
Сын: Елютин Сысой Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Елютин Матвей Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Елютин Иев Иванов
Мать ребёнка: не указана
Савицкое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно