Елютин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елютин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1728

Сын: Елютин Сысой Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Елютин Матвей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Елютин Иев Иванов

Мать ребёнка: не указана

Савицкое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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