Галанова Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Рожкова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Галанов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Галанов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Галанов Василий Петрович
Рождение ребёнка
15.11.1905
Дочь: Лапина Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Галанов Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Сунога, Марьинская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галанов Анатоллий Васильевич
Отец ребёнка: Галанов Василий Петрович
Смерть
1958
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Богословское кладбище