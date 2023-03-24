Галанова Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галанова Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Рожкова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Галанов Василий Петрович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Галанов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Галанов Василий Петрович

Рождение ребёнка
15.11.1905

Дочь: Лапина Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Галанов Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галанов Василий Петрович

Сунога, Марьинская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галанов Анатоллий Васильевич

Отец ребёнка: Галанов Василий Петрович

Смерть
1958
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Богословское кладбище
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