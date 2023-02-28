Никифор Архипович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: (рекрут С 1810) Архип Архипович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Агафья Никифоровна
Мать ребёнка: Ефимия Семеновна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Кирилл Никифорович
Мать ребёнка: Ефимия Семеновна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Степан Никифорович
Мать ребёнка: Ефимия Семеновна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Андрей Никифорович
Мать ребёнка: Ефимия Семеновна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Ефимия Семеновна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Надежда Никифоровна
Мать ребёнка: Ефимия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Семеновна
Смерть
Неизвестно