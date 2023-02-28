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Никифор Архипович

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Место рождения

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: (рекрут С 1810) Архип Архипович

Мать: ?

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Агафья Никифоровна

Мать ребёнка: Ефимия Семеновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Кирилл Никифорович

Мать ребёнка: Ефимия Семеновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Степан Никифорович

Мать ребёнка: Ефимия Семеновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Андрей Никифорович

Мать ребёнка: Ефимия Семеновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Ефимия Семеновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Надежда Никифоровна

Мать ребёнка: Ефимия Семеновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Семеновна

Смерть
Неизвестно
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