Скляров Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скляров Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Скляров Иван Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1849 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Склярова Прасковья Андреевна

Колодежное, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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