Скляров Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Скляров Иван Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1849 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Склярова Прасковья Андреевна
Колодежное, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно