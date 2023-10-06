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Рощина Параскева Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1887

Муж: Непряхин Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.01.1888

Дочь: Непряхина Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Непряхин Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
03.02.1889

Дочь: Непряхина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Непряхин Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.04.1890

Сын: Непряхин Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Непряхин Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.06.1891

Дочь: Непряхина Алевтина Алексеевна

Отец ребёнка: Непряхин Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.09.1892

Сын: Непряхин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Непряхин Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.01.1894

Сын: Непряхин Геннадий Алексеевич

Отец ребёнка: Непряхин Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.02.1895

Дочь: Непряхина Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Непряхин Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.07.1896

Сын: Непряхин Роман Алексеевич

Отец ребёнка: Непряхин Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.11.1897

Дочь: Непряхина Феоктиста Алексеевна

Отец ребёнка: Непряхин Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.09.1899

Дочь: Непряхина Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Непряхин Алексей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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