Рощина Параскева Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Непряхина Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Непряхин Алексей Дмитриевич
Дочь: Непряхина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Непряхин Алексей Дмитриевич
Сын: Непряхин Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Непряхин Алексей Дмитриевич
Дочь: Непряхина Алевтина Алексеевна
Отец ребёнка: Непряхин Алексей Дмитриевич
Сын: Непряхин Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Непряхин Алексей Дмитриевич
Сын: Непряхин Геннадий Алексеевич
Отец ребёнка: Непряхин Алексей Дмитриевич
Дочь: Непряхина Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Непряхин Алексей Дмитриевич
Сын: Непряхин Роман Алексеевич
Отец ребёнка: Непряхин Алексей Дмитриевич
Дочь: Непряхина Феоктиста Алексеевна
Отец ребёнка: Непряхин Алексей Дмитриевич
Дочь: Непряхина Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Непряхин Алексей Дмитриевич