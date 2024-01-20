Кавлиева Оксана Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1981
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.04.2005
Отец ребёнка: Хотяев Эрдни Константинович
Рождение ребёнка
19.07.2010
Сын: Кавлиев Бадма Эренценович
Отец ребёнка: Кавлиев Эренцен Николаевич
Рождение ребёнка
02.02.2014
Дочь: Кавлиева Айта Эренценовна
Отец ребёнка: Кавлиев Эренцен Николаевич
Рождение ребёнка
01.09.2015
Дочь: Кавлиева Альмина Эренценовна
Отец ребёнка: Кавлиев Эренцен Николаевич
Рождение ребёнка
12.07.2018
Дочь: Кавлиева Алтана Эренценовна
Отец ребёнка: Кавлиев Эренцен Николаевич