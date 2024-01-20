Кавлиева Оксана Алексеевна 25.08.1981 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кавлиева Оксана Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1981

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1981

Отец: Наранов Батр Иванович

Мать: Дамжикова Людмила Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хотяев Эрдни Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кавлиев Эренцен Николаевич

Рождение ребёнка
30.04.2005

Сын: Хотяев Санан Эрдниевич

Отец ребёнка: Хотяев Эрдни Константинович

Рождение ребёнка
19.07.2010

Сын: Кавлиев Бадма Эренценович

Отец ребёнка: Кавлиев Эренцен Николаевич

Рождение ребёнка
02.02.2014

Дочь: Кавлиева Айта Эренценовна

Отец ребёнка: Кавлиев Эренцен Николаевич

Рождение ребёнка
01.09.2015

Дочь: Кавлиева Альмина Эренценовна

Отец ребёнка: Кавлиев Эренцен Николаевич

Рождение ребёнка
12.07.2018

Дочь: Кавлиева Алтана Эренценовна

Отец ребёнка: Кавлиев Эренцен Николаевич

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