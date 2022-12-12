Блинова Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1888 ст.
Сын: Блинов Александр Иванович
Отец ребёнка: Блинов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
07.09.1901 ст.
Сын: Блинов Петр Иванович
Отец ребёнка: Блинов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1912 ст.
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блинов Иван Иванович
Отец ребёнка: Блинов Иван Матвеевич
Смерть
Неизвестно