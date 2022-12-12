Блинова Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Аграфена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1888 ст.

Сын: Блинов Александр Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
07.09.1901 ст.

Сын: Блинов Петр Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1912 ст.

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Иван Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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