Шангин Эдуард Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1966
Дата смерти11.03.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1966
Отец: не указан
Мать: Шангина Мария Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шангина Ирина Эдуардовна
Рождение ребёнка
28.08.1990
Мать ребёнка: Шангина Ирина Эдуардовна
Рождение ребёнка
23.12.1994
Дочь: Стыденко Ангелина Эдуардовна
Мать ребёнка: Шангина Ирина Эдуардовна
Смерть
11.03.2019