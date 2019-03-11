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Шангин Эдуард Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1966

Дата смерти

11.03.2019

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1966

Отец: не указан

Мать: Шангина Мария Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шангина Ирина Эдуардовна

Рождение ребёнка
28.08.1990

Сын: Шангин Роман Эдуардович

Мать ребёнка: Шангина Ирина Эдуардовна

Рождение ребёнка
23.12.1994

Дочь: Стыденко Ангелина Эдуардовна

Мать ребёнка: Шангина Ирина Эдуардовна

Смерть
11.03.2019

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