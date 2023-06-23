Иванов Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Михаил Михайлович

Место рождения

Средний Толкиш, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

После 1911

Пол

Мужской

Добавил:

ЕL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Иванов Михаил

Мать: не указана

Средний Толкиш, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1863

Жена: Русских Клавдия Васильевна

Бракосочетание
До 1875

Жена: Иванова (Феодоровская) Евдокия (Авдотья) Тимофеева

предположительно в Чистопольском уезде
Рождение ребёнка
1878

Сын: Иванов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Иванова (Феодоровская) Евдокия (Авдотья) Тимофеева

Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
рождение зарегистрировано в селе Красный Яр Чистопольского уезда, записан как крестьянин деревни Средний Толкиш - по отцу
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Моисеева-Донскова (Иванова) Варвара Михайлова

Мать ребёнка: Иванова (Феодоровская) Евдокия (Авдотья) Тимофеева

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.11.1887

Сын: Иванов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Иванова (Феодоровская) Евдокия (Авдотья) Тимофеева

Русское Утяшкино, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Перевощикова (Иванова) Мария Михайлова

Мать ребёнка: Иванова (Феодоровская) Евдокия (Авдотья) Тимофеева

Смерть
После 1911
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

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