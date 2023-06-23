Иванов Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиПосле 1911
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Иванов Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
1863
Бракосочетание
До 1875
предположительно в Чистопольском уезде
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Иванова (Феодоровская) Евдокия (Авдотья) Тимофеева
Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
рождение зарегистрировано в селе Красный Яр Чистопольского уезда, записан как крестьянин деревни Средний Толкиш - по отцу
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Моисеева-Донскова (Иванова) Варвара Михайлова
Мать ребёнка: Иванова (Феодоровская) Евдокия (Авдотья) Тимофеева
Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.11.1887
Мать ребёнка: Иванова (Феодоровская) Евдокия (Авдотья) Тимофеева
Русское Утяшкино, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
1891
Смерть
После 1911
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика