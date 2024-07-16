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Бурдин Николай Никонович

Место рождения

Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

02.12.1941 ст.

Дата смерти

15.11.1915 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.11.1864 ст.

Сын: Бурдин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Бурдина (Шарова) Анна Николаевна

Заречная, Пермский округ, Уральская область
Смерть
15.11.1915 ст.
Лёвино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение
02.12.1941 ст.

Отец: Бурдин Никон Панкратович

Мать: Бурдина (Вшивкова) Анисья Семеновна

Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурдин Александра

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