Бурдин Николай Никонович
Место рождения
Дата рождения02.12.1941 ст.
Дата смерти15.11.1915 ст.
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.11.1864 ст.
Мать ребёнка: Бурдина (Шарова) Анна Николаевна
Заречная, Пермский округ, Уральская область
Смерть
15.11.1915 ст.
Лёвино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение
02.12.1941 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурдин Александра