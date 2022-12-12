Макеев Виктор Петрович
Место рождения
Дата рождения25.10.1924
Дата смерти25.10.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1947 по 1950
Место жительства
С 1952 по 1955
Место жительства
С 1955
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Место жительства
С 1981
Место жительства
По 1985
Миасс, Миасский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.10.1985