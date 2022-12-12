Макеев Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакеев Виктор Петрович

Макеев Виктор Петрович

avatar

Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

25.10.1924

Дата смерти

25.10.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Коломна, Коломенский, Московская область
Место жительства
С 1947 по 1950
Королёв, Королев, Московская область
Место жительства
С 1952 по 1955
Королёв, Королев, Московская область
Место жительства
С 1955
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Место жительства
С 1981
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1985
Миасс, Миасский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.10.1985
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close