Ирина Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1729 г.р.

Дети

Вычислено 1751 г.р.
Вычислено 1754 г.р.
Вычислено 1761 г.р.
Вычислено 1767 г.р.

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1751

Дочь: Екатерина Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Евдокимов

Макарово, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1754

Сын: Козьма Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Евдокимов

Макарово, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1761

Дочь: Анисья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Евдокимов

Макарово, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1767

Сын: Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Евдокимов

Макарово, Можайский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Евдокимов

Смерть
Неизвестно
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