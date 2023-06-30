Ирина Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1751
Дочь: Екатерина Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Евдокимов
Рождение ребёнка
Вычислено 1754
Сын: Козьма Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Евдокимов
Рождение ребёнка
Вычислено 1761
Дочь: Анисья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Евдокимов
Рождение ребёнка
Вычислено 1767
Сын: Василий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Евдокимов
Смерть
Неизвестно