Пешнина (Сычугова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешнина (Сычугова) Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Сычугов Павел

Мать: Дувакина (Не Известно) Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пешнин Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
16.11.1955

Дочь: Плотникова (Пешнина) Надежда Петровна

Отец ребёнка: Пешнин Петр Тимофеевич

Синегорье, Нагорский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.12.1965

Дочь: Пешнина Наталья Петровна

Отец ребёнка: Пешнин Петр Тимофеевич

Синегорье, Нагорский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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