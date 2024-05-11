Пешнина (Сычугова) Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.1955
Дочь: Плотникова (Пешнина) Надежда Петровна
Отец ребёнка: Пешнин Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
11.12.1965
Дочь: Пешнина Наталья Петровна
Отец ребёнка: Пешнин Петр Тимофеевич
Смерть
Неизвестно