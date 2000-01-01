Болдырева Тоня
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.11.1955
Сын: Миргородский Юрий Вениаминович
Отец ребёнка: Миргородский Вениамин Семенович
Рождение ребёнка
06.11.?
Дочь: Миргородская Люда Вениаминовна
Отец ребёнка: Миргородский Вениамин Семенович
Бракосочетание
Неизвестно