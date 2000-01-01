Болдырева Тоня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырева Тоня

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1941

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1955

Сын: Миргородский Юрий Вениаминович

Отец ребёнка: Миргородский Вениамин Семенович

Рождение ребёнка
06.11.?

Дочь: Миргородская Люда Вениаминовна

Отец ребёнка: Миргородский Вениамин Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миргородский Вениамин Семенович

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