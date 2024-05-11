Равдугина Матрёна Лагантиевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Равдугина Матрёна Лагантиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Равдугин Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Равдугин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Равдугин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Равдугин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Равдугин Фадей Иванович

Отец ребёнка: Равдугин Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Равдугин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

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