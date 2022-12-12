Антонова Параскева Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Параскева Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1904

Дата смерти

После ?.03.1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1904 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До ?.06.1919

Муж: Антонов Адриан Иосифович

Рождение ребёнка
28.02.1920

Дочь: Антонина Адриановна

Отец ребёнка: Антонов Адриан Иосифович

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Восприемники - [Синакова] Иулиания Никифоровна, Мариинского у. Сусловской вол. дер. Александровки гражданка Аверькин [Аверкин] Василий Илларионович, Мариинского у. Тюменевской вол. дер. Петровки граж... Показать все
Смерть
После ?.03.1920
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