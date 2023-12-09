Матвей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Семенова
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Салтыкова Матрена Матвеева
Мать ребёнка: Мавра Семенова
Красная Слободка, Глазуновский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно