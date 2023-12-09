Матвей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1728 г.р.

Дети

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Семенова

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Салтыкова Матрена Матвеева

Мать ребёнка: Мавра Семенова

Красная Слободка, Глазуновский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно

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