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Посыльный Михаил Иванович
Посыльный Михаил Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1955
Пол
Мужской
Отец
Посыльный Иван Григорьевич
1928 г.р.
Мать
Посыльная (Моисеенко) Марфа Тарасовна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец:
Посыльный Иван Григорьевич
Мать:
Посыльная Марфа Тарасовна
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