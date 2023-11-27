Пелагея Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Лукьяновна

Пелагея Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Настасья Афанасьевна

Отец ребёнка: Борисов Афанасий Борисович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Борисов Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Борисов Афанасий Борисович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Борисов Дмирий Афанасьевич

Отец ребёнка: Борисов Афанасий Борисович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close