Пелагея Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Настасья Афанасьевна
Отец ребёнка: Борисов Афанасий Борисович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Борисов Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Борисов Афанасий Борисович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Борисов Дмирий Афанасьевич
Отец ребёнка: Борисов Афанасий Борисович
Смерть
Неизвестно