Усак Анна Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усак Анна Никаноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1914 ст.

Дочь: Екатерина Филипповна

Отец ребёнка: Усак Филипп Гаврилович

Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.01.1918 ст.

Дочь: Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Усак Филипп Гаврилович

Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
месяц и год примерно, т.к. в метрической книге не подписаны
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Филипповна

Отец ребёнка: Усак Филипп Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усак Филипп Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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