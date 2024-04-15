Усак Анна Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.10.1914 ст.
Дочь: Екатерина Филипповна
Отец ребёнка: Усак Филипп Гаврилович
Рождение ребёнка
09.01.1918 ст.
Дочь: Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Усак Филипп Гаврилович
месяц и год примерно, т.к. в метрической книге не подписаны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Филипповна
Отец ребёнка: Усак Филипп Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно