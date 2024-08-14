Селедкин Леонид Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
Дата смерти1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1970
Дочь: Трофимова Ирина Леонидовна
Мать ребёнка: Селедкина (Молодцова) Римма Ивановна
Рождение ребёнка
15.04.1975
Сын: Селедкин Сергей Леонидович
Мать ребёнка: Селедкина (Молодцова) Римма Ивановна
Смерть
1976