Селедкин Леонид Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селедкин Леонид Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селедкина (Молодцова) Римма Ивановна

Рождение ребёнка
11.07.1970

Дочь: Трофимова Ирина Леонидовна

Мать ребёнка: Селедкина (Молодцова) Римма Ивановна

Рождение ребёнка
15.04.1975

Сын: Селедкин Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Селедкина (Молодцова) Римма Ивановна

Смерть
1976

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