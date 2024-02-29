Долгина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгина Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгин Александр Борисович

Рождение ребёнка
18.07.1983

Сын: Долгин Борис Александрович

Отец ребёнка: Долгин Александр Борисович

Рождение ребёнка
09.04.1999

Сын: Долгин Денис Александрович

Отец ребёнка: Долгин Александр Борисович

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